Игры с Xbox начали появляться в приложении консоли на ПК

Видимо, это не ошибка — скорее всего, это часть планов Microsoft по объединению игр для Xbox и ПК в единую библиотеку. Ранее уже сообщалось, что компания работает с Asus над портативной игровой системой под названием Project Kennan. Компания, мол, хочет объединить возможности Windows и Xbox.

Также Microsoft планирует добавить в приложение Xbox отображение игр из Steam и Epic Games Store, чтобы все установленные на ПК игры были в одном месте, пишут СМИ