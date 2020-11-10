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Игры
Вчера 22:14

Игры серии Assassin's Creed и The Division 2 отдают со скидками

Успевайте купить 11 ноября
Ubisoft объявила распродажу одного дня — 11.11. В её рамках игры серии Assassin's Creed и The Division 2 продают со скидками.

Assassin’s Creed Odyssey в издании Ultimate уценена на 75% — стоит 1198 рублей вместо 4789. В стандартном издании игру можно купить за 750 рублей. Первые части Assassin’s Creed стоят около 150-200 рублей.

The Division 2 стоит теперь 375 рублей вместо 1249. Это тоже стандартное издание.

Также на распродаже можно найти градостроительный и экономический симулятор с элементами стратегии Anno 1800 за 825 рублей вместо 2499.

Far Cry 5 подешевел до 500 рублей с 2499.

Весь список предложений доступен по этой ссылке. Судя по всему, акция продлится до конца завтрашнего дня, 11 ноября.