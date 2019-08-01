Игры серии Assassin’s Creed распродают с огромными скидками

Так же недорого стоит Assassin’s Creed II — 135 рублей.

Все остальные игры, участвующие в акции, можно посмотреть по этой ссылке. Отметим, что в сентябре Ubisoft запускает подписочный сервис uPlay+, и первый месяц он будет совершенно бесплатным. Так что, решайте сами — ждать или платить сейчас.