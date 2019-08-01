Игры серии Assassin’s Creed распродают с огромными скидками

Можно, не мелочась, сразу приобрести полный комплект игр — стоит он 7152 рубля. Но, если это не нужно, то стоит присмотреться к отдельным тайтлам.
Так, самая свежая Assassin’s Creed Odyssey обойдётся в 999 рублей вместо 1999.
Assassin’s Creed Origins 2017 года обойдётся в 799 рублей вместо тех же 1999.
За копейки можно урвать самую первую Assassin’s Creed, которой уже больше 10 лет. Всего 203 рубля — и она ваша.
Так же недорого стоит Assassin’s Creed II — 135 рублей.
Все остальные игры, участвующие в акции, можно посмотреть по этой ссылке. Отметим, что в сентябре Ubisoft запускает подписочный сервис uPlay+, и первый месяц он будет совершенно бесплатным. Так что, решайте сами — ждать или платить сейчас.