Игры
Сегодня 14:45
Игры серий Battlefield, FIFA и The Sims раздают с огромными скидками
В Origin
«Чёрная пятница» началась и в магазине от издателя игр Electronic Arts — Origin. Рассказываем о наиболее интересных и выгодных предложениях.
Любители игр серии The Sims могут обрадоваться — оригинальная The Sims 4 продаётся всего за 500 рублей (вместо 1999). К ней же можно купить и различные дополнения, которые предлагают за полцены.
Battlefield V стоит почти тысячу рублей вместо 2499.
Dragon Age: Inquisition во время распродажи оценена в каких-то 400 рублей.
FIFA 20 получила скидку в 33% и стоит теперь 2333 рубля.
Mass Effect: Andromeda можно купить за 450 рублей вместо 1499.
Скидки продлятся до 3 декабря. Другие предложения распродажи можно посмотреть тут.