Игры серии Borderlands распродают с большими скидками

Borderlands 2 получила 75-процентную скидку и стоит 249 рублей. Версия игры для виртуальной реальности Borderlands 2 VR стоит теперь 1205 рублей вместо 1799.

Тематическая распродажа продлится до 11 марта. Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что 13 марта 2020 в Steam должна выйти Borderlands 3. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого.