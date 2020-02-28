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Сегодня 16:03
Игры серии Borderlands распродают с большими скидками
До 93%
В сервисе цифровой дистрибуции Steam игры серии Borderlands распродают с большими скидками. Некоторые наборы можно купить по сниженной на 93% цене!
Это касается, например, Borderlands: The Handsome Collection. Приобрести набор можно за 415 рублей. В состав его входят две игры и 44 дополнения к ним.
Borderlands 2 получила 75-процентную скидку и стоит 249 рублей. Версия игры для виртуальной реальности Borderlands 2 VR стоит теперь 1205 рублей вместо 1799.
Тематическая распродажа продлится до 11 марта. Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.
Напомним, что 13 марта 2020 в Steam должна выйти Borderlands 3. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого.