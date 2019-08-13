Игры серии Far Cry распродают со скидками 80% до пятницы

Снижение цены до 80% получили все игры серии. Но по каким-то причинам российские пользователи не смогут купить на распродаже Far Cry 3 и Far Cry 4. Тем не менее, можно присмотреться к другим тайтлам серии.

Первую часть Far Cry продают за каких-то 262 рубля вместо 655. Far Cry 2 Fortune's Edition стоит столько же.

Far Cry 5, вышедшая в 2018 году, продаётся за 660 рублей вместо 1999.