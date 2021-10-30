Игры серии Metro про постапокалипсис продаются со скидками до 1 ноября

Речь идёт о сборнике Metro Saga Bundle. Вместо 2636 рублей она обойдётся в 690 рублей. В сборник входят игры: Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux и Metro Exodus Gold Edition, а также DLC.

Отдельно игры тоже можно купить со скидкой. Например, Metro Exodus оценена на время распродажи до 1 ноября в 479 рублей. Metro 2033 Redux— в 104 рубля (-75%), Metro: Last Light Redux — тоже в 104 рубля (-75%).