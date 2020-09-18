Игры
Сегодня 19:11
Игры серии Resident Evil получили скидки до 50%
Современные части
В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр серии Resident Evil. В её рамках скидки на современные части франшизы достигают 50%.
Например, Resident Evil 3 можно купить за 999 рублей вместо 1999. Полюбившуюся многим Resident Evil 2 2019 года тоже можно урвать с 50-процентной скидкой — за 799 рублей вместо 1599.
Resident Evil 7 в золотом издании оценена в 662 рубля вместо 1998. Стандартное издание обойдётся ещё дешевле — в 329 рублей. Различные спин-оффы и дополнения и вовсе можно купить за копейки.
Акция продлится до 21 сентября. Также в Steam до этого дня действуют распродажи, посвящённые THQ Nordic и играм про пиратов.