Игры серии Resident Evil получили скидки до 50%

Resident Evil 7 в золотом издании оценена в 662 рубля вместо 1998. Стандартное издание обойдётся ещё дешевле — в 329 рублей. Различные спин-оффы и дополнения и вовсе можно купить за копейки.

Акция продлится до 21 сентября. Также в Steam до этого дня действуют распродажи, посвящённые THQ Nordic и играм про пиратов.