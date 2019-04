Игры серии «Ведьмак» распродают с максимальными скидками в Steam

Издание The Witcher 3 Wild Hunt, объединяющее в себе основную игру и весь дополнительный контент, продаётся со скидкой 70% — вместо 1500 рублей оно будет стоить 450 рублей. Всего за 62 рубля можно купить The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition, за 29 — The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut (29 рублей) и за 37 — The Witcher Adventure Game.