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Игры-шутеры знаменитой серии Far Cry продают со скидками до 80%
В магазине Ubisoft
Недавно в Epic Games Store стартовала распродажа Far Cry 5. Теперь же в официальном магазине Ubisoft началась акция, посвящённая всей серии игр. Впрочем и Far Cry 5 там тоже можно купить со скидкой.
Игры-шутеры знаменитой серии Far Cry продают со скидками до 80%. Такое максимальное снижение стоимости получила Far Cry Primal, в которой нужно играть за первобытного охотника Таккара и сражаться с дикими животными. Игра оценена в 380 рублей вместо 1899.
Первая часть Far Cry, которая вышла в 2004 году, обойдётся в 239 рублей вместо 599. Также со скидками в 60% продаются вторая, третья и четвёртая части серии. Помимо основных игр по сниженным ценам можно приобрести дополнения и сезонные пропуски. Весь список предложений доступен здесь. Акция продлится до 1 июня.