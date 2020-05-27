Игры-шутеры знаменитой серии Far Cry продают со скидками до 80%

Первая часть Far Cry, которая вышла в 2004 году, обойдётся в 239 рублей вместо 599. Также со скидками в 60% продаются вторая, третья и четвёртая части серии. Помимо основных игр по сниженным ценам можно приобрести дополнения и сезонные пропуски. Весь список предложений доступен здесь. Акция продлится до 1 июня.