Игры станут дороже для консолей нового поколения

В Европе цены будут равны 70 и 75 евро соответственно. Такова стоимость игр для розницы. Сколько NBA 2K21 будет стоить в «цифре», пока неизвестно. Сейчас предзаказать игру для PlayStation 4 можно за 3999 рублей. NBA 2K21 должна выйти в сентябре 2020 года на старых консолях и ПК. На PlayStation 5 и Xbox Series X игра появится в день запуска приставок.

Ранее генеральный директор PlayStation уже говорил, что игры для PS5 могут оказаться дороже. Дело в затратах на разработку проектов под новую консоль.