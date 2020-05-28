Игры вселенной Borderlands станут временно бесплатными

Сейчас в Epic Games Store раздают Sid Meier's Civilization VI. До 18:00 её можно успеть забрать. Затем начнётся акция со сборником Borderlands: The Handsome Collection. В него включены Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel. На данный момент сборник в Epic Games Store найти нельзя. По всему видимому, его добавят в магазин на момент начала распродажи.

Шутер Borderlands 2 — продолжение Borderlands — вышел в 2012 году. Релиз Borderlands: The Pre-Sequel состоялся в 2014 году. Действие игры происходит между событиями Borderlands и Borderlands 2.