ИИ нашли применение в экономике внутри игр

Эти внутриигровые рынки, на которых игроки обмениваются предметами, используя как внутриигровую валюту, так и реальные деньги, стали очень прибыльными. Теперь ИИ применяется для оптимизации виртуальных экономик, делая их более «умными».

Одной из ключевых ролей ИИ в виртуальных экономиках является динамическое ценообразование. Модели ИИ могут анализировать рыночные тренды, спрос пользователей и историю транзакций, чтобы поддерживать стабильность цен, предсказывать будущие тренды и соответствующим образом корректировать цены.

Кроме того, ИИ может помочь предотвратить мошенничество, обнаруживая подозрительные действия и мошеннические транзакции, что обеспечивает целостность виртуальных рынков. С достаточным количеством данных системы ИИ могут выявлять закономерности и отмечать потенциальных правонарушителей.

Несмотря на обещающие возможности, остаются проблемы: ИИ требует обширных данных для обучения моделей, и нельзя забывать про постоянное дообучение необходимо для адаптации к изменениям на рынке.