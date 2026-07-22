ИИ, оптимизация, лучше графика: анонсирован игровой движок Unity 7

Опубликовано 22 июля 2026, 11:361 мин.
ИИ, оптимизация, лучше графика: анонсирован игровой движок Unity 7Еще и не сломает старые проекты
Unity анонсировала новую версию своего игрового движка Unity 7. Она выйдет в начале 2027 года, а пробную версию для разработчиков планируют выпустить уже в декабре этого.
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Разработчикам не придётся перестраивать свои проекты при переходе с Unity 6. Компания обещает, что новая версия «является прямым продолжением предыдущей», поэтому «все наработки, навыки и написанный код перенесутся без проблем».
Среди улучшений отмечают более быструю работу, улучшенную графику и новые инструменты для совместной работы. Художники и дизайнеры смогут вносить правки в игровые объекты прямо из браузера, не открывая сам движок.
В движок также встроят ИИ-инструменты для оптимизации графики и работы с рекламой, но компания подчёркивает, что его использование не обязательно.