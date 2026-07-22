ИИ, оптимизация, лучше графика: анонсирован игровой движок Unity 7

Разработчикам не придётся перестраивать свои проекты при переходе с Unity 6. Компания обещает, что новая версия «является прямым продолжением предыдущей», поэтому «все наработки, навыки и написанный код перенесутся без проблем».

Среди улучшений отмечают более быструю работу, улучшенную графику и новые инструменты для совместной работы. Художники и дизайнеры смогут вносить правки в игровые объекты прямо из браузера, не открывая сам движок.

В движок также встроят ИИ-инструменты для оптимизации графики и работы с рекламой, но компания подчёркивает, что его использование не обязательно.