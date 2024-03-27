ИИ-персонажей назвали будущим внутриигрового общения

Это не просто обычные чат-боты. Блум, NPC из демо-версии, может отвечать на ваши вопросы и даже подстраиваться под вашу личность. Представьте себе, как вы обсуждаете стратегию боя с товарищем по команде или узнаете о мире от бойца сопротивления — и все это в естественном общении. Wired назвал это «будущим внутриигрового общения».

Однако ИИ NPC все еще находится на ранней стадии развития. Хотя Блум и увлекает, опыт может показаться заскриптованным — это далеко от действительно свободного общения. Существуют и этические проблемы. Ubisoft признает, что игроки могут использовать этих ИИ-компаньонов не по назначению, что ставит вопрос о том, как не дать им сойти с рельсов.

Индустрия серьезно относится к этим вопросам. Гильдия актеров экрана уже обсуждает влияние ИИ на актеров озвучивания. Разработчики пытаются найти баланс между естественным общением и сохранением повествовательной цели персонажа.

Несмотря на эти проблемы, потенциал ИИ NPC неоспорим.