ИИ превратил украинский перевод игры Lords of the Fallen в русский

ИИ превратил украинский перевод игры Lords of the Fallen в русскийНе самостоятельно, само собой
Отличная новость для русскоязычных геймеров. Благодаря команде ZoG (Zone of Games) появился неофициальный перевод игры Lords of the Fallen на русский язык. Перевод версии 1.02 охватывает весь внутриигровой текст и субтитры.
Согласно сообщению на сайте, перевод, изначально выполненный с помощью машинного перевода DeepL с украинского языка, был доработан и обновлен @Arklight.
Версия 1.02, выпущенная 14 октября 2023 года, включает следующие улучшения:
Исправлены ошибки интерфейса.
Исправлены ошибки в описании.
Чтобы установить этот неофициальный русский перевод, выполните следующие действия:
Скачайте файл по ссылке ZoG Forum Team и запустите его.
Следуйте простым инструкциям по установке.
Запустите игру, перейдите в настройки, выберите раздел «Геймплей» и измените язык на украинский. Это позволит активировать русский язык.
Теперь русскоязычные геймеры могут наслаждаться Lords of the Fallen на родном языке. Счастливой игры!