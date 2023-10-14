ИИ превратил украинский перевод игры Lords of the Fallen в русский

Согласно сообщению на сайте, перевод, изначально выполненный с помощью машинного перевода DeepL с украинского языка, был доработан и обновлен @Arklight.

Версия 1.02, выпущенная 14 октября 2023 года, включает следующие улучшения:

Исправлены ошибки интерфейса.

Исправлены ошибки в описании.

Чтобы установить этот неофициальный русский перевод, выполните следующие действия:

Скачайте файл по ссылке ZoG Forum Team и запустите его.

Следуйте простым инструкциям по установке.

Запустите игру, перейдите в настройки, выберите раздел «Геймплей» и измените язык на украинский. Это позволит активировать русский язык.

Теперь русскоязычные геймеры могут наслаждаться Lords of the Fallen на родном языке. Счастливой игры!