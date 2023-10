ИИ превратил украинский перевод игры Lords of the Fallen в русский

Не самостоятельно, само собой

Отличная новость для русскоязычных геймеров. Благодаря команде ZoG (Zone of Games) появился неофициальный перевод игры Lords of the Fallen на русский язык. Перевод версии 1.02 охватывает весь внутриигровой текст и субтитры.