ИИ-сжатие текстур Nvidia получат и процессоры RTX Spark

Опубликовано 08 августа 2026, 20:361 мин.
ИИ-сжатие текстур Nvidia получат и процессоры RTX SparkДля устройств с Windows на процессорах Arm
Nvidia адаптировала технологию сжатия текстур RTX Neural Texture Compression (NTC) для работы на устройствах с Windows на процессорах Arm. Новинка появится и на устройствах с SoC RTX Spark.
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NTC использует ИИ для сжатия игровых текстур. В демонстрации технология сократила использование видеопамяти с 6,5 ГБ до всего 970 МБ. При этом качество картинки остаётся на том же уровне. Как пишут СМИ, такую фичу получат и устройства на RTX Spark.
Напомним, RTX Spark — потребительский ARM SoC NVIDIA, разработанный для ноутбуков и компактных настольных ПК под управлением Windows. Он получил 20 ядер, до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и GPU на архитектуре Blackwell с 5120 или 6144 вычислительными ядрами CUDA.
Источник:techpowerup
Автор:Максим Многословный
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