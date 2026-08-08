ИИ-сжатие текстур Nvidia получат и процессоры RTX Spark

NTC использует ИИ для сжатия игровых текстур. В демонстрации технология сократила использование видеопамяти с 6,5 ГБ до всего 970 МБ. При этом качество картинки остаётся на том же уровне. Как пишут СМИ, такую фичу получат и устройства на RTX Spark.

Напомним, RTX Spark — потребительский ARM SoC NVIDIA, разработанный для ноутбуков и компактных настольных ПК под управлением Windows. Он получил 20 ядер, до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и GPU на архитектуре Blackwell с 5120 или 6144 вычислительными ядрами CUDA.