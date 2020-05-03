Илон Маск захотел адаптировать Minecraft для электромобилей

Глава Tesla обратился к подписчикам в своём аккаунте с вопросом, может ли кто-нибудь создать хороший мультиплеер Minecraft, способный работать в электрокарах компании. Также Маск спросил, способен ли кто-то создать игру, которая взаимодействует с реальностью, наподобие Pokemon Go. При этом игра должна быть доступна при безопасном вождении. Это должно быть что-то вроде сложного варианта Pac-Man или Mario Kart.

Кто-то в реплаях откликнулся на просьбу Маска, а кто-то посоветовал ему прекратить баловаться с веществами.

Напомним, на днях предприниматель посетовал в Twitter на слишком высокую стоимость акций Tesla. После этого они резко упали в цене.