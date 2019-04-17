Индейцы засудят Counter-Strike: Global Offensive за конкуренцию с казино

Лутбоксы продолжают продолжают вызывать нарекания из-за сходства с азартными играми. На этот раз, на компанию Valve подали в суд представители индейской резервации Квинолт.

В резервацию Квинолт входит группа индейских племён общей численностью 3120 человек. Помимо всего прочего, резервации принадлежит развлекательный бизнес Quinault Beach Resort & Casino и средства от казино составляют существенную долю доходов. Резервация находится в штате Вашингтон, также как и штаб-квартира Valve.

Так вот, индейцы в своём иске утверждают, что Valve виновна в нечестной конкуренции, да к тому же осуществляет деятельность в области азартных игр без какой-либо лицензии. В иске указывается, что лутбоксы схожи по смыслу со ставками в казино и игровыми автоматами. Также Valve обвиняется в технической и финансовой поддержке нелегальных игорных сайтов и не блокирует таким ресурсам доступ к своим серверам.