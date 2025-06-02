Infinix Note 50x получит поддержку 90 FPS в индийской версии PUBG

Опубликовано 02 июня 2025, 11:151 мин.
Infinix Note 50x получит поддержку 90 FPS в индийской версии PUBGBGMI с обновлением в июне
Infinix объявила о выпуске обновления для смартфона Note 50x, которое добавит поддержку 90 FPS в популярной игре Battlegrounds Mobile India (индийской версии PUBG). Обновление начнёт распространяться в июне 2025 года через беспроводное обновление прошивки. После установки пользователи смогут активировать режим 90 FPS, выбрав опцию «Extreme+» в настройках графики.
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Infinix утверждает, что Note 50x станет единственным смартфоном в ценовом сегменте до ₹12,000 (около $ 140 или € 125), поддерживающим BGMI на 90 FPS с настройкой «Extreme+».
Смартфон, напомним, оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Устройство также имеет батарею на 5500 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и защитой по стандарту IP64 от воды и пыли.