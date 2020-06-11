Инсайдер рассказал о переиздании сверхуспешного Battlefield 3 о современной войне

Сообщается, что переиздание Battlefield 3 уже давно находится в разработке. Разработчик игры DICE, полностью принадлежащий Electronic Arts, считает, что игра была пиком серии. Именно с третьей частью Battlefield была особенно популярна.

Если верить слухам, в состав ремастера войдут все дополнения. Кроме того, игру будут поддерживать и после выхода, создавая для неё различный контент. Анонс переиздания Battlefield 3 якобы может состояться на следующей неделе.

Оригинальная Battlefield 3 вышла в 2011 году. В игре есть и основной многопользовательский режим, и одиночная кампания, и набор из шести кооперативных миссий.