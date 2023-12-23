Insomniac прокомментировала взлом, из-за которого на ПК запустили невышедший эксклюзив PS5

Insomniac заверила фанатов, что, несмотря на утечку, Marvel’s Wolverine не отстает от графика, подчеркнув стойкость студии, как у культового персонажа. Утечка данных включает в себя личную информацию, сведения о ранних этапах разработки и файлы других проектов, что вызвало «крайнее расстройство» студии.

Файлы, которые сейчас циркулируют в дарквебе, включает в себя кадры игрового процесса, скриншоты и кадровые документы. Даже больше, умельцы смогли запустить тестовые билды игры на ПК.

Несмотря на неприятности, Insomniac остается непоколебимой и призывает фанатов наслаждаться играми, как и было задумано.

Эта ситуация служит ярким напоминанием о растущей угрозе киберпреступности в игровой индустрии и подчеркивает необходимость усиления мер кибербезопасности.