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Игры
21:59, 23 декабря 2023
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Insomniac прокомментировала взлом, из-за которого на ПК запустили невышедший эксклюзив PS5

Утечка 1,3 миллиона файлов

Insomniac Games заявляет, что она «опечалена и возмущена» масштабной кибератакой, в результате которой туекло 1,3 миллиона файлов компании, включая детали игры Marvel’s Wolverine для PlayStation 5. Ответственность за атаку взяла на себя группа Rhysida ransomware, потребовавшая выкуп в размере 2 миллионов долларов и пригрозившая в случае неуплаты обнародовать еще больше данных.

Insomniac заверила фанатов, что, несмотря на утечку, Marvel’s Wolverine не отстает от графика, подчеркнув стойкость студии, как у культового персонажа. Утечка данных включает в себя личную информацию, сведения о ранних этапах разработки и файлы других проектов, что вызвало «крайнее расстройство» студии.

Файлы, которые сейчас циркулируют в дарквебе, включает в себя кадры игрового процесса, скриншоты и кадровые документы. Даже больше, умельцы смогли запустить тестовые билды игры на ПК.

Несмотря на неприятности, Insomniac остается непоколебимой и призывает фанатов наслаждаться играми, как и было задумано.

Эта ситуация служит ярким напоминанием о растущей угрозе киберпреступности в игровой индустрии и подчеркивает необходимость усиления мер кибербезопасности.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Marvel
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#игры
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