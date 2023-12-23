Insomniac прокомментировала взлом, из-за которого на ПК запустили невышедший эксклюзив PS5

Insomniac прокомментировала взлом, из-за которого на ПК запустили невышедший эксклюзив PS5Утечка 1,3 миллиона файлов
Insomniac Games заявляет, что она «опечалена и возмущена» масштабной кибератакой, в результате которой туекло 1,3 миллиона файлов компании, включая детали игры Marvel’s Wolverine для PlayStation 5. Ответственность за атаку взяла на себя группа Rhysida ransomware, потребовавшая выкуп в размере 2 миллионов долларов и пригрозившая в случае неуплаты обнародовать еще больше данных.
Insomniac заверила фанатов, что, несмотря на утечку, Marvel’s Wolverine не отстает от графика, подчеркнув стойкость студии, как у культового персонажа. Утечка данных включает в себя личную информацию, сведения о ранних этапах разработки и файлы других проектов, что вызвало «крайнее расстройство» студии.
Файлы, которые сейчас циркулируют в дарквебе, включает в себя кадры игрового процесса, скриншоты и кадровые документы. Даже больше, умельцы смогли запустить тестовые билды игры на ПК.
Несмотря на неприятности, Insomniac остается непоколебимой и призывает фанатов наслаждаться играми, как и было задумано.
Эта ситуация служит ярким напоминанием о растущей угрозе киберпреступности в игровой индустрии и подчеркивает необходимость усиления мер кибербезопасности.