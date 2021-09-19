Intel наняла специалистов по разработке игр

Intel наняла Андрэ Бремера (André Bremer), который работал в EA Games, LucasArt, Zynga, Prime Gaming и Amazon. Помимо этого, на компанию теперь работает Майкл Хейлеманн (Michael Heilemann), работавший в EA Games, Vivendi, Dreamworks и Sony, а также Стив Белл (Steve Bell), который 13 лет проработал в AMD, и Ритче Корпуса (Ritche Corpus), который тоже был в команде AMD.

Напомним, Intel Graphics сейчас активно работает над собственной видеокартой. Игровые специалисты могут помочь компании в этом деле. То есть найм вышеуказанных людей не обязательно является свидетельством того, что Intel хочет создавать игры.