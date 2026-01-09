Intel выпустит специальные процессоры Core G3 для портативных консолей

Поддержку проекту уже выразили такие крупные игроки, как Acer, MSI, GPD, ONEXPLAYER и Microsoft. Ждём полноценную портативную Xbox?

По имеющейся у СМИ информации, в серию войдут два процессора: Core G3 и более мощный Core G3 Extreme. Оба получат одинаковую структуру с 14 вычислительными ядрами. Основное различие между моделями — в графике.

Core G3 Extreme будет оснащён более производительной встроенной графикой с 12 графическими ядрами, а обычный Core G3 — версией с 10 ядрами. Максимальная частота процессоров составит около 4,6−4,7 ГГц, что немногим ниже, чем у флагманских мобильных чипов Intel.

Intel пока не раскрыла ни точную дату анонса, ни сроки выхода устройств на рынок.