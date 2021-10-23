Интернета нет, а мультиплеер есть: Opera добавила в свой браузер новую игру

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Интернета нет, а мультиплеер есть: Opera добавила в свой браузер новую игруКак тебе такое, динозаврик Google Chrome?
Opera Software совершенно различными способами пытается популяризировать свою «геймерский браузер» — Opera GX. На этот раз для этих целей компания добавила в него игру.
Речь идёт о Operius, представляющей из себя аркадную гонку с элементами шутера.
Стоит отметить, что у проекта имеется своя «фишка». Запустить его можно при слабом интернет-соединении или его отсутствии, но при этом играть в гонку можно в режиме мультиплеера.
Разумеется, для этого надо будет находиться с соперником рядом — игровой процесс будет запущен на одном компьютере. Для управления можно использовать одну клавиатуру на двоих.
Отметим, что Operius была создана на движке GameMaker Studio 2. Игра была выбрана по результатам конкурса, в котором приняли участие более 900 игр.
Если вы хотите попробовать свои силы в ней, но не желаете ждать проблем с интернетом, найти её можно перейдя по ссылке (но предварительно надо скачать Opera GX).
Источник: Блог Opera