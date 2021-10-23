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Интернета нет, а мультиплеер есть: Opera добавила в свой браузер новую игру

Как тебе такое, динозаврик Google Chrome?
Opera Software совершенно различными способами пытается популяризировать свою «геймерский браузер» — Opera GX. На этот раз для этих целей компания добавила в него игру.
Интернета нет, а мультиплеер есть: Opera добавила в свой браузер новую игру

Речь идёт о Operius, представляющей из себя аркадную гонку с элементами шутера.

Стоит отметить, что у проекта имеется своя «фишка». Запустить его можно при слабом интернет-соединении или его отсутствии, но при этом играть в гонку можно в режиме мультиплеера.

Разумеется, для этого надо будет находиться с соперником рядом — игровой процесс будет запущен на одном компьютере. Для управления можно использовать одну клавиатуру на двоих.

Интернета нет, а мультиплеер есть: Opera добавила в свой браузер новую игру

Отметим, что Operius была создана на движке GameMaker Studio 2. Игра была выбрана по результатам конкурса, в котором приняли участие более 900 игр.

Если вы хотите попробовать свои силы в ней, но не желаете ждать проблем с интернетом, найти её можно перейдя по ссылке (но предварительно надо скачать Opera GX).

Источник: Блог Opera