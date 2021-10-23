Интернета нет, а мультиплеер есть: Opera добавила в свой браузер новую игру

Речь идёт о Operius, представляющей из себя аркадную гонку с элементами шутера.

Стоит отметить, что у проекта имеется своя «фишка». Запустить его можно при слабом интернет-соединении или его отсутствии, но при этом играть в гонку можно в режиме мультиплеера.

Разумеется, для этого надо будет находиться с соперником рядом — игровой процесс будет запущен на одном компьютере. Для управления можно использовать одну клавиатуру на двоих.