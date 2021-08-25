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Инвалид показал лучшие игровые контроллеры для людей с травмами рук

В список вошли шесть гаджетов
Пользователь "Хабра" Андрей Квасов поделился своей подборкой игровых аксессуаров для геймеров с ограниченными возможностями.
Инвалид показал лучшие игровые контроллеры для людей с травмами рук

Эти девайсы, как отметил автор, помогут таким же любителям игр, как он. Часть из них пользователь уже опробовал на практике, а часть планирует приобрести.

  1. BCON. Контроллер, который прикрепляется к стопе. Он беспроводной. Может надеваться на ботинки или прямо на ступню. Гаджет отслеживает движения стопы и синхронизирует их с движениями персонажа в игре. Среди минусов геймер назвал высокую чувствительность устройства, неудобный зарядный слот, нельзя настраивать два включённых контроллера одновременно.
  1. 3dRudder. Устройство, которым можно управлять при помощи ног: крутить или наклонять. Похоже на предыдущий девайс. Способно выступать в игре в виде клавиш, мыши, джойстика.
  1. Tobii Eye Tracker 5. Гаджет, благодаря которому можно управлять взглядом всем происходящим на экране, точнее, фокусироваться на нужных объектах. Прикрепляется к монитору. Из недоработок пользователь отметил отсутствие функции клика.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Tap Strap 2. Благодаря этому устройству можно работать с любой техникой, не касаясь её. Соединяется с устройствами через Bluetooth. Есть три режима. По функциям способно заменить компьютерную мышь и клавиатуру. Недостатком для Андрея явилось большое количество времени, которое требуется на овладение гаджетом.
  1. Razer Naga Trinity. Главным достоинством этой мышки блогер считает возможность заменить кнопки сбоку. То есть при необходимости вы можете поставить вместо двух кнопок семь или 12.
  1. Razer Tartarus Pro. Каждой клавише в этом кейпаде можно задать два варианта функций: при полном нажатии и при нажатии наполовину. В целом такой гаджет соединяет в себе джойстик и клавиатуру. Однако при этом, замечает автор, подходит устройство для игры только левой рукой и колёсико на девайсе расположено не совсем удобно.