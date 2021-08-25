Инвалид показал лучшие игровые контроллеры для людей с травмами рук

Эти девайсы, как отметил автор, помогут таким же любителям игр, как он. Часть из них пользователь уже опробовал на практике, а часть планирует приобрести.

BCON. Контроллер, который прикрепляется к стопе. Он беспроводной. Может надеваться на ботинки или прямо на ступню. Гаджет отслеживает движения стопы и синхронизирует их с движениями персонажа в игре. Среди минусов геймер назвал высокую чувствительность устройства, неудобный зарядный слот, нельзя настраивать два включённых контроллера одновременно.

3dRudder. Устройство, которым можно управлять при помощи ног: крутить или наклонять. Похоже на предыдущий девайс. Способно выступать в игре в виде клавиш, мыши, джойстика.