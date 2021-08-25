Инвалид показал лучшие игровые контроллеры для людей с травмами рук

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Инвалид показал лучшие игровые контроллеры для людей с травмами рукВ список вошли шесть гаджетов
Пользователь "Хабра" Андрей Квасов поделился своей подборкой игровых аксессуаров для геймеров с ограниченными возможностями.
Эти девайсы, как отметил автор, помогут таким же любителям игр, как он. Часть из них пользователь уже опробовал на практике, а часть планирует приобрести.
- BCON. Контроллер, который прикрепляется к стопе. Он беспроводной. Может надеваться на ботинки или прямо на ступню. Гаджет отслеживает движения стопы и синхронизирует их с движениями персонажа в игре. Среди минусов геймер назвал высокую чувствительность устройства, неудобный зарядный слот, нельзя настраивать два включённых контроллера одновременно.
- 3dRudder. Устройство, которым можно управлять при помощи ног: крутить или наклонять. Похоже на предыдущий девайс. Способно выступать в игре в виде клавиш, мыши, джойстика.
- Tobii Eye Tracker 5. Гаджет, благодаря которому можно управлять взглядом всем происходящим на экране, точнее, фокусироваться на нужных объектах. Прикрепляется к монитору. Из недоработок пользователь отметил отсутствие функции клика.
- Tap Strap 2. Благодаря этому устройству можно работать с любой техникой, не касаясь её. Соединяется с устройствами через Bluetooth. Есть три режима. По функциям способно заменить компьютерную мышь и клавиатуру. Недостатком для Андрея явилось большое количество времени, которое требуется на овладение гаджетом.
- Razer Naga Trinity. Главным достоинством этой мышки блогер считает возможность заменить кнопки сбоку. То есть при необходимости вы можете поставить вместо двух кнопок семь или 12.
- Razer Tartarus Pro. Каждой клавише в этом кейпаде можно задать два варианта функций: при полном нажатии и при нажатии наполовину. В целом такой гаджет соединяет в себе джойстик и клавиатуру. Однако при этом, замечает автор, подходит устройство для игры только левой рукой и колёсико на девайсе расположено не совсем удобно.