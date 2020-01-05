Иран пригрозил разработчикам игр тюрьмой или ударами плетью за нарушение моральных норм

Руководитель иранской студии рассказал, что его вызвали в полицию нравов Ирана из-за жалобы на Children of Morta. Кто был автором жалобы — власти или частные лица — не уточняется.

В качестве нарушений моральных норм было перечислено следующее:

наличие танцев в игре;

отсутствие хиджабов для женщин;

отсутствие упоминаний Бога;

использование магии для борьбы с демонами;

демонстрация похорон не по исламским обычаям.

Если разбирательство продолжится, то разработчиков могут вызвать в суд. По иранскому законодательству, за нарушение моральных норм в медиа грозит наказание в виде лишения свободы на срок до года и штрафа или 74 удара плетью.