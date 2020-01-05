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Сегодня 13:31

Иран пригрозил разработчикам игр тюрьмой или ударами плетью за нарушение моральных норм

В одной игре не было хиджабов
Иранские правоохранительные органы заподозрили разработчика видеоигр, студию Dead Mage в нарушении моральных норм ислама. Всё потому, что в игре Children of Morta есть танцы, нет хиджабов и не упоминается бог.

Руководитель иранской студии рассказал, что его вызвали в полицию нравов Ирана из-за жалобы на Children of Morta. Кто был автором жалобы — власти или частные лица — не уточняется.

В качестве нарушений моральных норм было перечислено следующее:

  • наличие танцев в игре;
  • отсутствие хиджабов для женщин;
  • отсутствие упоминаний Бога;
  • использование магии для борьбы с демонами;
  • демонстрация похорон не по исламским обычаям.

Если разбирательство продолжится, то разработчиков могут вызвать в суд. По иранскому законодательству, за нарушение моральных норм в медиа грозит наказание в виде лишения свободы на срок до года и штрафа или 74 удара плетью.