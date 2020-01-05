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Иран пригрозил разработчикам игр тюрьмой или ударами плетью за нарушение моральных норм
В одной игре не было хиджабов
Иранские правоохранительные органы заподозрили разработчика видеоигр, студию Dead Mage в нарушении моральных норм ислама. Всё потому, что в игре Children of Morta есть танцы, нет хиджабов и не упоминается бог.
Руководитель иранской студии рассказал, что его вызвали в полицию нравов Ирана из-за жалобы на Children of Morta. Кто был автором жалобы — власти или частные лица — не уточняется.
В качестве нарушений моральных норм было перечислено следующее:
- наличие танцев в игре;
- отсутствие хиджабов для женщин;
- отсутствие упоминаний Бога;
- использование магии для борьбы с демонами;
- демонстрация похорон не по исламским обычаям.
Если разбирательство продолжится, то разработчиков могут вызвать в суд. По иранскому законодательству, за нарушение моральных норм в медиа грозит наказание в виде лишения свободы на срок до года и штрафа или 74 удара плетью.