Иск Nintendo привел к стагнации в сфере эмуляторов: разработчики бегут

Иск Nintendo привел к стагнации в сфере эмуляторов: разработчики бегутНастолько ли все плохо
После судебного разбирательства семь проектов эмуляторов были заброшены, поскольку разработчики опасаются юридических последствий. Многие оставшиеся разработчики проявляют крайнюю осторожность, избегая любых действий, которые могут привлечь внимание Nintendo. Основная проблема заключается в финансовом неравенстве. У большинства разработчиков эмуляторов нет средств на судебную тяжбу с таким гигантом, как Nintendo. Этот страх заставляет их подчиняться даже без решения суда.
Некоторые разработчики эмуляторов при этом меняют свой подход — проекты избавляются от функций, которые могут быть неправильно истолкованы как «способствующие пиратству». Кроме того, проекты подчеркивают свою некоммерческую природу и дистанцируются от любой финансовой выгоды.
Несмотря на все эти усилия, будущее остается туманным. Иск Nintendo отбрасывает длинную тень, что может привести к дальнейшему закрытию проектов.