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Искусственный интеллект начал блокировать троллей и матерщинников в Counter-Strike
Это помогает сделать игру приятнее
Организатор соревнований по Counter-Strike Global Offensive (CS:GO), компания FACEIT совместно с Google Cloud и Jigsaw создала программу Minerva на основе искусственного интеллекта. Алгоритмы способы распознавать оскорбления в сообщениях игроков. По результатам проверок системы уже забанили тысячи геймеров.
Minerva начала работать ещё в августе, а сегодня FACEIT поделилась результатами. За всё это время программа проанализировала сотни млн сообщений в чатах CS:GO и признала среди них оскорбительными семь млн. Нарушителям компания вынесла 90 тысяч предупреждений, а 20 тысячам игроков и вовсе заблокировала доступ.
Сообщается, что с августа количество оскорбительных сообщений в чатах снизилось на 20%. Число неприятных пользователей тоже уменьшилось — на 8%.
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