Искусственный интеллект начал блокировать троллей и матерщинников в Counter-Strike

Minerva начала работать ещё в августе, а сегодня FACEIT поделилась результатами. За всё это время программа проанализировала сотни млн сообщений в чатах CS:GO и признала среди них оскорбительными семь млн. Нарушителям компания вынесла 90 тысяч предупреждений, а 20 тысячам игроков и вовсе заблокировала доступ.

Сообщается, что с августа количество оскорбительных сообщений в чатах снизилось на 20%. Число неприятных пользователей тоже уменьшилось — на 8%.