Искусственный интеллект озвучил модификацию для Fallout 4 голосом главного героя

Roleplayer's Expanded Dialogue (RED) добавляет в игру более 300 совершенно новых строк диалога. Мод, созданный ProfMajowski, утверждает, что для создания реплик, более соответствующих характеру персонажа, использовался голосовой ИИ компании ElevenLabs.

Результаты иногда могут звучать немного "безэмоционально", но "в остальном они звучат как настоящие".

Пока что законы не понимают, как относиться с генерации голоса. Поэтому неизвестно, заблокируют ли этот мод к Fallout 4 из-за нарушения авторских прав. Но еще каких-то 5-10 лет назад о таких модификациях можно было лишь мечтать.