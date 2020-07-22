Исторический файтинг For Honor сделают временно бесплатным

Бесплатные выходные пройдут на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Начало времени раздачи разнится от платформы к платформе: на PS4 и Xbox One с 10:00 по московскому времени 23 июля, на Uplay, EGS — с 16:00, на Steam — с 22:00. Для консолей раздача закончится в 10:00 по московскому времени 27 июля, а для остальных платформ — в 23:00.

Игроки получат доступ ко всему контенту Standard Edition. Также во время акции For Honor можно будет купить со скидкой до 80%. Игра уже доступна для предзагрузки на PlayStation 4, а также в Uplay и EGS.