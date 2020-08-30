Из арбуза сделали игровую консоль

Арбуз может эмулировать GameBoy Advance. Дело в том, что на Raspberry Pi установлен дистрибутив RetroPie с набором эмуляторов старых игровых консолей. Кнопки блогер подключил через отдельную плату. Устройство питается от внешнего аккумулятора.

Арбуз, собственно, выполняет роль корпуса. Блогер предварительно убрал из него всю мякоть. Все электронные компоненты он упаковал в целлофан, прежде чем установить их в арбуз.

На такой необычной консоли можно запускать большинство ретро-игр в виде нелицензионных ROM-ов. Сам блогер запускал только игры, которые имеются у него на картриджах, например, Pokemon Emerald.

Стоит отметить, что носить с собой такую игровую консоль не слишком удобно.