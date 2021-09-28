Из игры FIFA 22 убрали обвинённого в изнасиловании футболиста

Суд продлил содержание Менди под стражей до 24 января. Футболиста обвиняют в четырёх эпизодах изнасилования и одном эпизодом сексуального насилия. Все инциденты произошли в период с октября 2020-го по август 2021-го. Игрока обвинили три человека старше 16 лет. Клуб «Манчестер Сити» отстранил Менди до конца расследования.

При этом Бенжамен играет важную роль в мировом футболе и, конечно же, на протяжении многих лет фигурирует в различных версиях FIFA. Тем не менее в новой версии игры Менди не появится.

Релиз FIFA 2022 состоится 1 октября.