Из игры FIFA 22 убрали обвинённого в изнасиловании футболиста

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Из игры FIFA 22 убрали обвинённого в изнасиловании футболистаБенжамен Менди из «Манчестер Сити»
10 сентября защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди предстал перед судом и был обвинен по четырём пунктам, в том числе в изнасиловании. Из-за этого EA решила убрать игрока из грядущей FIFA 22.
Суд продлил содержание Менди под стражей до 24 января. Футболиста обвиняют в четырёх эпизодах изнасилования и одном эпизодом сексуального насилия. Все инциденты произошли в период с октября 2020-го по август 2021-го. Игрока обвинили три человека старше 16 лет. Клуб «Манчестер Сити» отстранил Менди до конца расследования.
При этом Бенжамен играет важную роль в мировом футболе и, конечно же, на протяжении многих лет фигурирует в различных версиях FIFA. Тем не менее в новой версии игры Менди не появится.
Релиз FIFA 2022 состоится 1 октября.