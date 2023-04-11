Из консоли Dendy сделали боевого робота

Робот получил название NESdestroyer и может разрезать различные предметы своей пилой. Для его создания блогер использовал 3D-принтер и двигатель от сломанного дрона.

Electrosync опубликовал видео, на котором NESdestroyer уничтожает банку пива и арбуз. Блогер также заявил, что планирует сделать ему соперника из консоли Sega Master System.