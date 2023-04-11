Игры
18:36, 11 апреля 2023
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Из консоли Dendy сделали боевого робота

Со встроенной циркулярной пилой

Австралийский блогер Electrosync, фанат компании Nintendo, создал из старой игровой консоли NES, известной в России как Dendy, робота с циркулярной пилой.

Из консоли Dendy сделали боевого робота

Фото: VGTimes

Робот получил название NESdestroyer и может разрезать различные предметы своей пилой. Для его создания блогер использовал 3D-принтер и двигатель от сломанного дрона.

Electrosync опубликовал видео, на котором NESdestroyer уничтожает банку пива и арбуз. Блогер также заявил, что планирует сделать ему соперника из консоли Sega Master System.

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