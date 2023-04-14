Из «Лего» собрали культовую ретро-консоль Game Boy

14:36, 14 апреля 2023
1 мин.
Из «Лего» собрали культовую ретро-консоль Game BoyПолучилось очень похоже
Ник Левер, видеоредактор и финалист Lego Masters Australia, воссоздал оригинальный Nintendo Game Boy из кубиков Lego.
Фото: Nick Lever
Для сборки понадобились 364 блока. Все они были получены из разных наборов Lego. Автор сделал из кубиков даже картридж, который вставляется в консоль. Сходство по-настоящему впечатляет:
Конечно, этот Nintendo Game Boy не является рабочим. Консоли вышли в 1989 году. Часть из них поставлялась в комплекте с игрой Tetris, что сделало устройство культовым.