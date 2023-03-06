Из новой GTA 6 вырежут часть игры и покажут её намного позже

19:05, 06 марта 2023
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Из новой GTA 6 вырежут часть игры и покажут её намного позжеВ виде DLC
Инсайдер Tez2 заявил, что GTA 6 должна выйти в праздничный период 2024 года или в начале 2025 года. Однако игра будет не совсем полноценной.
Фото: Unsplash
Tez2 говорит, что менеджеры вряд ли допустят переноса GTA 6 на более поздний срок. Если сроки будут «гореть», разработчики могут вырезать часть контента игры и выпустить его ещё позже в виде дополнений (DLC).
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