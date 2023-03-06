Из новой GTA 6 вырежут часть игры и покажут её намного позже

Tez2 говорит, что менеджеры вряд ли допустят переноса GTA 6 на более поздний срок. Если сроки будут «гореть», разработчики могут вырезать часть контента игры и выпустить его ещё позже в виде дополнений (DLC).

Ранее фанатов GTA заинтриговал рэпер 50 Cent. Он опубликовал в своих соцсетях изображение с логотипом Vice City и заявил, что объяснит всё позже. Затем рэпер всё удалил.