Из популярной головоломки Wordle убрали матерные слова

Wordle стала набирать популярность в конце декабря 2021 года. Суть игры в том, чтобы за шесть попыток угадать слово из пяти букв. Если буква угадана верно и стоит на своём месте, то подсветится зелёным. Каждый день можно отгадать только одно слово.

Из-за популярности на игру обратила внимание газета The New York Times и купила её за примерно миллион долларов. После сделки в Wordle запретили использовать «оскорбительные слова», в том числе «bitch», «whore», «sluts», «pussy».

В The New York Times подтвердили, что сделали это умышленно и продолжат удалять нецензурную лексику.