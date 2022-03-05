Из российских магазинов удалили Minecraft

Стоит отметить, что Minecraft удалили после ухода Microsoft из России. Разработчик игры Mojang Studios в 2014 году был куплен этой корпорацией Microsoft 4 марта объявила о приостановке продаж и предоставления услуг в России. Компания, как и многие другие, осуждает действия российских властей на Украине.

У тех, кто успел купить и скачать Minecraft, приложение никуда не делось.