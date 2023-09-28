Из Steam пропали все игры FIFA

FIFA 23 остается доступной для подписчиков EA Play. Некоторые пакеты DLC по-прежнему доступны для покупки.

EA официально прекратила сотрудничество с FIFA в прошлом году, сославшись на неудовлетворенность условиями сделки. Это привело к тому, что EA начала поиск новых партнеров, включая соглашения с испанской лигой, Национальной женской футбольной лигой и итальянским клубом «Ювентус».

EA Sports FC 24 выйдет в широкую продажу 29 сентября и ознаменует собой новую эру для франшизы без брендинга FIFA.