Игры
17:12, 28 сентября 2023
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Из Steam пропали все игры FIFA

Но дело не в ошибке

Electronic Arts (EA) удалила все предыдущие игры серии FIFA, включая FIFA 23, с основных онлайн-магазинов, таких как Epic Games, Steam, Switch, Xbox и PS5. Этот шаг был предпринят в преддверии выхода EA Sports FC 24, первой части новой ежегодной серии.

FIFA 23 остается доступной для подписчиков EA Play. Некоторые пакеты DLC по-прежнему доступны для покупки.

EA официально прекратила сотрудничество с FIFA в прошлом году, сославшись на неудовлетворенность условиями сделки. Это привело к тому, что EA начала поиск новых партнеров, включая соглашения с испанской лигой, Национальной женской футбольной лигой и итальянским клубом «Ювентус».

EA Sports FC 24 выйдет в широкую продажу 29 сентября и ознаменует собой новую эру для франшизы без брендинга FIFA.

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