Из Steam пропали все игры FIFA

Из Steam пропали все игры FIFAНо дело не в ошибке
Electronic Arts (EA) удалила все предыдущие игры серии FIFA, включая FIFA 23, с основных онлайн-магазинов, таких как Epic Games, Steam, Switch, Xbox и PS5. Этот шаг был предпринят в преддверии выхода EA Sports FC 24, первой части новой ежегодной серии.
FIFA 23 остается доступной для подписчиков EA Play. Некоторые пакеты DLC по-прежнему доступны для покупки.
EA официально прекратила сотрудничество с FIFA в прошлом году, сославшись на неудовлетворенность условиями сделки. Это привело к тому, что EA начала поиск новых партнеров, включая соглашения с испанской лигой, Национальной женской футбольной лигой и итальянским клубом «Ювентус».
EA Sports FC 24 выйдет в широкую продажу 29 сентября и ознаменует собой новую эру для франшизы без брендинга FIFA.