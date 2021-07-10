Из-за Евро-2020 выросли продажи игровых консолей

В первом полугодии 2021 года спрос вырос не только на PlayStation и Xbox, но и на игровые модели компьютеров — в полтора раза. Стали больше продаваться и аксессуары для игр.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в июне во время Евро-2020 в полтора раза выросли продажи игр серии FIFA, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Онлайн-версии игр покупали ещё охотнее — в 2,5 раза.

При этом на рынке в первом квартале 2021 года наблюдался острый дефицит консолей. Сейчас ситуация стала лучше, но объёмы поставок всё равно невелики.

Также ритейлеры сообщили, что самая популярная консоль — PlayStation 5. При этом цена на неё кое-где даже выросла.