Из-за Евро-2020 выросли продажи игровых консолей

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Из-за Евро-2020 выросли продажи игровых консолейОсобенно популярна PlayStation 5
Ритейлеры рассказали, что на фоне Евро-2020 продажи игровых консолей выросли больше чем вдвое. Всё потому, что люди активно покупали FIFA.
В первом полугодии 2021 года спрос вырос не только на PlayStation и Xbox, но и на игровые модели компьютеров — в полтора раза. Стали больше продаваться и аксессуары для игр.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», в июне во время Евро-2020 в полтора раза выросли продажи игр серии FIFA, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Онлайн-версии игр покупали ещё охотнее — в 2,5 раза.
При этом на рынке в первом квартале 2021 года наблюдался острый дефицит консолей. Сейчас ситуация стала лучше, но объёмы поставок всё равно невелики.
Также ритейлеры сообщили, что самая популярная консоль — PlayStation 5. При этом цена на неё кое-где даже выросла.