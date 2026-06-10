Из-за ИИ мощностей для выпуска Xbox Series X не хватает

Финансовый директор Microsoft Мэттью Боуэр в интервью Game Business объяснил, что заводы работают на полную мощность, но выпуск консолей сдерживает «жесткий предел». Так, производственные линии заняты выпуском оборудования для ИИ-систем. При этом проблемы со спросом нет: люди готовы покупать Xbox. Боуэр назвал ситуацию «приятной проблемой», которую компании предстоит решить.

Боуэр также рассказал, что Microsoft пересматривает подход к разработке следующих поколений приставок (известных как Project Helix), чтобы в будущем избежать подобных проблем с поставками.