Из-за ИИ мощностей для выпуска Xbox Series X не хватает

Опубликовано 10 июня 2026, 13:051 мин.
Из-за ИИ мощностей для выпуска Xbox Series X не хватаетКонсоли раскупают быстрее, чем производят
В Microsoft признали, что спрос на Xbox Series X превышает возможности производства. Виноват в этом отчасти искусственный интеллект.
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Финансовый директор Microsoft Мэттью Боуэр в интервью Game Business объяснил, что заводы работают на полную мощность, но выпуск консолей сдерживает «жесткий предел». Так, производственные линии заняты выпуском оборудования для ИИ-систем. При этом проблемы со спросом нет: люди готовы покупать Xbox. Боуэр назвал ситуацию «приятной проблемой», которую компании предстоит решить.
Боуэр также рассказал, что Microsoft пересматривает подход к разработке следующих поколений приставок (известных как Project Helix), чтобы в будущем избежать подобных проблем с поставками.
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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