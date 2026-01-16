Из-за Нового года спрос на аренду консолей в России вырос в 2,6 раза

Наибольшей популярностью пользовались консоли Sony. В праздничные дни интерес к их аренде увеличился также в 2,6 раза. В среднем взять PlayStation напрокат можно было от 800 рублей в сутки. Сейчас самой востребованной считается PlayStation 5 Pro.

Консоли Xbox арендовали в 2,5 раза чаще, чем до праздников. При этом средняя цена проката даже снизилась — примерно на 8%, и начиналась от 600 рублей в день. Чаще всего россияне выбирали модели Xbox Series X и Series S.