Из-за ошибки в The Sims 4 появился инцест. В России призвали запретить игру

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Из-за ошибки в The Sims 4 появился инцест. В России призвали запретить игруА ещё там оборотни на ходу в телефоны залипают
На днях игроки заметили, что после обновления персонажи The Sims 4 начали испытывать влечение к родственникам. В Electronic Arts уже пояснили, что появление инцеста в игре — это баг. Тем не менее это не помешало первому зампреду комитета ГД по вопросам семьи Татьяне Буцкой призвать к блокировке игры.
Она сказала изданию «Подъём», что даже в случае ошибки разработчиков такое недопустимо. «Ошибка не ошибка, сейчас после того, как ВОЗ говорит о третьем поле, и мы слышим заявления о гормональном блокировании развитии ребенка, кажется, мир сошёл с ума. Конечно, такое надо максимально всё блокировать. С помощниками посмотрим, проверим и решим, будем ли обращаться в органы по этому поводу», — цитирует слова Буцкой СМИ.
Она также заявила, что властям необходимо «направить все усилия на разработку наших игр и приложений».