Из-за ошибки в The Sims 4 появился инцест. В России призвали запретить игру

Она сказала изданию «Подъём», что даже в случае ошибки разработчиков такое недопустимо. «Ошибка не ошибка, сейчас после того, как ВОЗ говорит о третьем поле, и мы слышим заявления о гормональном блокировании развитии ребенка, кажется, мир сошёл с ума. Конечно, такое надо максимально всё блокировать. С помощниками посмотрим, проверим и решим, будем ли обращаться в органы по этому поводу», — цитирует слова Буцкой СМИ.

Она также заявила, что властям необходимо «направить все усилия на разработку наших игр и приложений».