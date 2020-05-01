Игры
Вчера 20:09
Издатель Assassin's Creed бесплатно раздаёт три игры
Акция продлится до 5 мая
Издатель Assassin's Creed — Ubisoft — бесплатно раздаёт три игры. Акция доступна в сервисе цифрового распространения Uplay.
До 5 мая можно будет забрать бесплатно три тайтла — Child of Light, Rayman Legends и Assassin's Creed II.
Assassin's Creed II, например, в обычное время стоит в Uplay 599 рублей. Игра повествует о похождениях Эцио Аудиторе да Фиренце в эпоху Возрождения.
Другая игра — Rayman Legends — это популярный платформер. Обычно он оценён в 1000 рублей. В Rayman Legends могут вместе играть четыре человека.
Третий тайтл — Child of Light — рассказывает о странствиях принцессы Авроры, которой нужно победить чёрную королеву и восстановить королевство Лемурия.