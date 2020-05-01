Издатель Assassin's Creed бесплатно раздаёт три игры

До 5 мая можно будет забрать бесплатно три тайтла — Child of Light, Rayman Legends и Assassin's Creed II.

Assassin's Creed II, например, в обычное время стоит в Uplay 599 рублей. Игра повествует о похождениях Эцио Аудиторе да Фиренце в эпоху Возрождения.