Издатель Doom ушёл из сервиса NVIDIA для запуска новых игр на слабых компьютерах

NVIDIA GeForce Now — это облачный сервис, который позволяет играть в свежие проекты на высоких настройках даже со старого ноутбука.

Теперь из сервиса исчезли почти все игры от Bethesda. Подписчикам GeForce Now оставили доступ только к Wolfenstein: Youngblood, которая, к слову, поддерживает технологию трассировки лучей.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Ранее из сервиса NVIDIA удалили все игры Activision Blizzard. Тогда ситуацию объяснили недопониманием сторон. Почему схожее решение приняла Bethesda, пока неизвестно.