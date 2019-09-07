Издатель DOOM выпустил фирменную водку

Объём бутылки с напитком — 700 миллилитров. Оформлением она, и правда, напоминает кость. Впрочем, основой для неё стал не только этот продукт, но и, конечно, пшеничный спирт.

«DOOM — это мир огня и демонов, мясорубка в яме для барбекю. Водка на основе копчёных костей передаёт этот дух как нельзя лучше. Это как если бы сам ад создал водку!», — комментирует партнёр Bethesda, производитель алкогольных напитков Rebel Distillers.

Цена одной бутылки равна 45 фунтам (около 3640 рублей). Заказать водку уже могут жители Великобритании, Европейского союза и Австралии.