Издатель Far Cry и Assassin’s Creed прекратил продажи в России

На прошлой неделе Electronic Arts Inc. заявила, что приостановила продажи игр и контента, в том числе наборов виртуальной валюты, в России и Беларуси, пока продолжается конфликт на Украине. Activision Blizzard Inc. сделала аналогичное заявление в пятницу.

У Ubisoft есть сотрудники на Украине, а также две студии в Киеве и Одессе. По словам представителя компании, она помогает сотрудникам, желающим бежать из Украины. Ubisoft также имеет офисы в России. Компания, впрочем, отказалась раскрыть количество сотрудников в обеих странах, как пишет Bloomberg.