Издатель GTA 6 уволит около 600 человек

Этот шаг стал неожиданностью, учитывая высокие финансовые показатели Take-Two. Компания сообщила о значительном увеличении доходов в 2023 году и готовится к долгожданному релизу Grand Theft Auto VI в 2025 году, который станет потенциальным хитом на долгие годы. Кроме того, Take-Two недавно приобрела Gearbox Software за 460 миллионов долларов.

Однако Take-Two не одинока в своем решении. После 2023 года последовал резкий спад — 10 500 увольнений по всей индустрии. Такие крупные игроки, как Sony, Microsoft и Riot Games, провели значительное сокращение штата.

В начале этого года руководство Take-Two намекало на меры по сокращению расходов, но в марте генеральный директор Штраус Зельник заявил, что компания «не планирует» увольнений.