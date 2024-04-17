Издатель GTA 6 уволит около 600 человек

Опубликовано 17 апреля 2024, 21:45
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Издатель GTA 6 уволит около 600 человекTake-Two покинет 5% штата
Гигант видеоигр Take-Two Interactive, издатель Grand Theft Auto и владелец таких студий, как Rockstar Games и 2K, объявил о планах уволить 5% своего штата, примерно 600 сотрудников, к концу 2024 года. Эта новость связана с отменой нескольких неанонсированных проектов и, как ожидается, обойдется компании в 160−200 миллионов долларов, но принесет 165 миллионов долларов ежегодной экономии.
Этот шаг стал неожиданностью, учитывая высокие финансовые показатели Take-Two. Компания сообщила о значительном увеличении доходов в 2023 году и готовится к долгожданному релизу Grand Theft Auto VI в 2025 году, который станет потенциальным хитом на долгие годы. Кроме того, Take-Two недавно приобрела Gearbox Software за 460 миллионов долларов.
Однако Take-Two не одинока в своем решении. После 2023 года последовал резкий спад — 10 500 увольнений по всей индустрии. Такие крупные игроки, как Sony, Microsoft и Riot Games, провели значительное сокращение штата.
В начале этого года руководство Take-Two намекало на меры по сокращению расходов, но в марте генеральный директор Штраус Зельник заявил, что компания «не планирует» увольнений.