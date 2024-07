Издатель игр Humble Games уволил весь персонал

В заявлении для GameSpot Humble Games подтвердила, что текущие и предстоящие игры будут по-прежнему издаваться. Среди известных игр Humble Games — «Stray Gods», «Bo: Path of the Teal Lotus», «Chinatown Detective Agency», «Ikenfell», «Unpacking», «Slay the Spire» и «Midnight Fight Express».

Humble Games является издательским подразделением цифрового магазина Humble Bundle. Обе компании принадлежат IGN Entertainment, но функционируют как отдельные организации.

Эта реструктуризация направлена на «оптимизацию процессов», пишут СМИ. Каких? Не уточняется, но IGN Entertainment недавно приобрела несколько изданий и компаний.