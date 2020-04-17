Издатель игры Assassin's Creed снимет комедию про пенсионеров-киберспортсменов

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. По сведениям издания, режиссёрами и сценаристами картины станут Эбби Кон и Марк Силверштейн, известные по комедии «Красотка на всю голову». Продюсерами назначат представителей компании Ubisoft.

В фильме будет рассказываться история группы пожилых людей, которые решили попробовать себя в киберспорте. Отмечается, что картина вдохновлена материалом Wall Street Journal, в котором описывалась похожая история.

Как фильм будет называться, пока неизвестно. Дата премьеры, как и дата начала съёмок, тоже не сообщается.

Напомним, сегодня инсайдеры рассказали, что скоро может состояться анонс новой части Assassin's Creed.